Madonna publie une rare photo de ses six enfants pour sa fête

Pour fêter ses 59 ans, la chanteuse a vu les choses en grand et a tenu à réunir ses six enfants, dont les jumelles qu’elle a adoptées en février dernier.

C’est en Italie, son pays d’origine, que Madonna a choisi de fêter son anniversaire. Vêtue d’un large jupon turquoise et d’un corset, la chanteuse semble avoir passé du bon temps et a publié plusieurs photos de la soirée sur son compte Instagram.

Best ................🎉💘😂 Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 18 Août 2017 à 18h17 PDT

I stand before this altar. with a small confession! .............🙏🏻 i have a tiny hangover. 🍷🍷🍷🍷. I'll have to Bend the knee! 🙏🏻. @mertalas Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 17 Août 2017 à 7h47 PDT

On y découvre d’ailleurs une photo de Madonna entourée de ses six enfants, la première depuis qu’elle a adopté les jumelles Esther et Stella au Malawi, en février dernier.

C’est aussi l’occasion pour ses admirateurs de voir à quel point Lourdes, Rocco, David et Mercy James ont grandi!