«Montréal Symphonique»: une communion musicale

Montréal a renoué, samedi soir, avec les grands spectacles sur le mont Royal, comme dans les années 70 et 80, avec «Montréal Symphonique», présenté dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole.

L'impressionnante scène, installée au pied de la montagne, a réuni, pour une première fois, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de McGill et l’Orchestre Métropolitain, soit près de 300 musiciens, placés sous la direction du chef Simon Leclerc, et accompagnés d’un chœur d’une centaine de choristes.

En ouverture, les musiciens ont débuté avec un extrait du mouvement du printemps, tiré des «Quatre saisons» de Vivaldi. Premier artiste pop à fouler la scène, Daniel Bélanger a poursuivi avec «Les deux printemps», suivi de «Qanniuguma» par Elisapie Isaac, qui s'est terminé en chant de gorge traditionnel avec Béatrice Deer. Rufus Wainwright a enchainé avec «April Fools», avant que Marie-Josée Lord ne se lance dans «Frühling» (printemps), un extrait de «Vier letzte Lieder» de Strauss.

Dario Ayala / Agence QMI Coeur de Pirate lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Rufus Wainright et Martha Wainright lors spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Simon Leclerc lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Rufus Wainright et Martha Wainright lors spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Daniel Belanger lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Isabelle Boulay lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Martha Wainwright lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Pierre Lapointe lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Simon Leclerc lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Simon Leclerc lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Wyclef Jean lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

Dario Ayala / Agence QMI Rufus Wainwright lors le spectacle Montréal Symphonique, dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, au parc Mont-Royal à Montréal, samedi le 19 août 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI





























Chacune des pièces musicales se déclinait également à travers des projections sur des tuyaux, disposés tout autour de la scène, donnant l'impression d'un gigantesque orgue. L'absence de lien entre les différents artistes est certainement le seul bémol de la soirée, un animateur aurait certainement donné un peu plus de chaleur à l'ensemble.

L'été s'est ensuite installé avec la magnifique interprétation de «L'été canadien» d'André Mathieu par Alain Lefèvre. Pierre Lapointe a ensuite livré une théâtrale version de «Deux par deux rassemblés», chaudement saluée par la foule.

La soirée était placée sous le thème des saisons qui rythment la vie de Montréal à travers une quarantaine de tableaux qui évoquaient autant la ville que son histoire, ou sa culture.

Tous les grands symboles montréalais ont été évoqués que l'on pense à l'expo de 1967 avec la musique de «Terre des hommes», l'île Sainte-Hélène avec le titre «Plage Doré» par DJ Champion et le slammeur Mo, accompagnés par Mélissa Lavergne et plus d'une quarantaine de tambours et tam-tams (du mont Royal?), ou encore Leonard Cohen avec l'interprétation de «Hallelujah» par Rufus Wainwright, la série «Les Belles Histoires des pays d'en haut» avec la musique du générique d'Alexandre Glazounov, jusqu'à la devise du Québec avec «J'ai souvenir encore», chantée par Isabelle Boulay.

En clôture, une cinquième saison imaginaire a même été rajoutée, comme une invitation à créer l’avenir de Montréal ensemble et en musique. Diane Dufresne devait d'ailleurs mettre un terme à ces deux heures de concert avec une interprétation de «L'hymne à la beauté du monde».

Le spectacle était retransmis en direct dans 18 parcs de la ville, alors qu’une version raccourcie sera diffusée, le 10 septembre prochain, à 19 h 30, sur ICI Radio-Canada Télé.