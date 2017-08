Pierre Jobin vit son rêve de jeunesse

Quand TVA l’a embauché pour devenir le visage de son bulletin de nouvelles dans la capitale, Jean-Paul L’Allier terminait son premier mandat à la mairie, les Nordiques jouaient encore au Colisée et personne n’imaginait qu’un jour Paul McCartney attirerait 100 000 personnes sur les plaines d’Abraham. À quelques mois de célébrer ses 25 ans à TVA, Pierre Jobin revient sur une carrière qui lui a permis d’être un témoin direct de plusieurs événements marquants et de réaliser un rêve de jeunesse.

Pierre Jobin était en vacances à Cuba quand Fidel Castro a rendu l’âme, le 25 novembre 2016. «Je suis un lève-tôt. À 5 h du matin, je m’en vais dans le lobby de l’hôtel et je vois que la serveuse a une petite larme. Ils sont trois ou quatre attroupés. Je leur demande ce qui se passe et ils me répondent : “Fidel es muerte”.»

Pour un maniaque de l’information comme lui, le décès du dictateur effaçait instantanément tous les plans de sorties à la plage et de visites touristiques qui figuraient à son agenda.

«J’ai demandé un taxi en urgence. J’étais le seul journaliste de la planète à la Place de la Révolution entre 5 h et midi, à La Havane», raconte fièrement le chef d’antenne, qui a décrit le deuil des Cubains pour TVA durant les jours qui ont suivi pendant que CNN et les autres grands médias convergeaient vers la capitale.

«Hyperactif»

Couvrir un événement majeur pendant ses vacances n’a rien de surprenant quand on apprend que lorsqu’il était adolescent, à Chicoutimi, Pierre Jobin regardait religieusement les bulletins de nouvelles.

«Je regardais Bernard Derome et c’est quelque chose que je voulais faire.»

Sauf que c’est en administration que le jeune Jobin étudie à l’université. Mais il n’abandonne pas son rêve. Il fait de l’animation dans ses temps libres et cogne aux portes de CJPM.

«Je voulais entrer au service des nouvelles de TVA. On me le refusait parce que je n’avais pas fait ATM à Jonquière.»

Il anime tout de même l’émission Les yeux du matin. «Je me levais à 4 h et je faisais l’émission jusqu’à 8 h 30 puis j’allais travailler comme administrateur dans une compagnie d’assurances. J’étais un hyperactif.»

Une décision difficile

Une porte s’ouvre enfin en 1989. Pierre Jobin traverse le parc pour relever le défi de lancer la station TQS à Québec. Il fait du terrain pendant deux ans et demi avant de devenir le chef d’antenne jusqu’à son départ pour TVA, en février 1993.

«Un BBM après mon arrivée à TVA, TQS qui était sur sa lancée est devenue numéro un. On a repris le dessus par la suite en rendant le bulletin plus dynamique», rappelle celui qui avait vécu difficilement son transfert.

«TQS m’avait donné ma première chance. Partir, c’était une trahison pour moi. Ce fut une décision humaine difficile à prendre.»

L’évolution du métier

Les dirigeants de la station, qui avait à l’époque pignon sur la rue Myrand, avaient vu juste. Presque un quart de siècle plus tard, Pierre Jobin est bien en selle. Et il ne montre aucun signe d’essoufflement, lui qui s’est fort bien adapté à l’arrivée des réseaux sociaux et des nouvelles technologies.

«Ça change nos façons de travailler et ça nous aide. L’autre jour, on faisait un dossier sur les médecins de famille et on a demandé à ceux qui n’en ont pas de se manifester. T’envoies ça à 15 000 personnes sur Twitter, ce n’est pas long que tu as des réponses.»

Malgré tout, les médias traditionnels, notamment ceux qui diffusent des nouvelles locales, demeurent à ses yeux une source d’information précieuse qu’il ne faut pas négliger. «Je dis toujours aux jeunes de lire un journal ou d’écouter le bulletin de nouvelles locales pour savoir ce qui se passe chez vous. Si tu veux être pompier ou policier à Québec et qu’il n’y a pas de débouchés avant 20 ans, tu vas l’apprendre aux nouvelles.»

En tout cas, Pierre Jobin n’a rien perdu de sa passion pour le journalisme.

«J’en mange, je m’informe sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. À 55 ans, j’ai encore une belle passion de l’information, du scoop, de renseigner les gens. Espérons que ça va se poursuivre pendant plusieurs années.»