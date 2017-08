Rappel de café instantané en raison de la présence non déclarée de lait

L’entreprise D.J Distributinng procède au rappel du produit «2 in 1 instant Black Coffee» car il pourrait contenir du lait qui n’a pas été déclaré sur l’étiquette.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a précisé dans un communiqué que le produit visé, de la marque «Lucky 7», a été vendu au Québec et en Ontario au format 288 g (18 sachets x 16 g) avec les codes MFG: MAY 20 2016 et EXP: MAY 19 2018 (CUP 8 936015 504283).

L’ACIA indique que les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer le produit visé et sont invitées à le jeter ou à le retourner au magasin. L’Agence souligne qu’aucune réaction liée à la consommation de ce produit n’a été signalée.