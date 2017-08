Régis Labeaume met en garde les manifestants

Le maire Régis Labeaume a tenu à avertir les centaines de manifestants qui s’opposeront, dimanche, sur le thème de l’immigration que les autorités seront intransigeantes pour faire respecter l’ordre.

«Suivez les règles, parce que ça va être très strict», a conseillé le maire de Québec, samedi, en marge d’un match de baseball caritatif où il agissait à titre d’entraîneur contre son homologue de Montréal, Denis Coderre.

«Manifester, c’est un droit évident en démocratie, mais c’est accompagné d’obligations, a rappelé M. Labeaume. [...] Il y a des lois, il y a des règles, et sincèrement, je veux que tout le monde le sache, ça doit être suivi à la lettre. Le service de police ne va [tolérer] aucun, aucun écart.»

«Soyez prudents»

«Je veux aussi dire à ceux et celles qui vont manifester : soyez prudents, car dans ces marches-là, il y a souvent des casseurs et des provocateurs qui foutent la pagaille. Soyez attentifs et si vous pensez en détecter [...], informez les policiers pour qu’ils puissent intervenir», a ajouté Régis Labeaume.

Si les autorités et les organisateurs des deux manifestations se montrent rassurants, aucun ne pouvait exclure, samedi, que des individus violents puissent venir jouer les trouble-fête.

Le groupe La Meute, qui manifestera à 14h contre l’immigration illégale, répète depuis plusieurs jours qu’il ne tolérera aucun écart dans ses rangs.

«C’est fort peu probable que l’un d’entre nous fasse quelque chose. Maintenant, est-ce que quelqu’un pourrait s’infiltrer et faire du grabuge? Oui», a concédé son cofondateur, Patrick Beaudry.

«À ce moment-là, cette personne sera traitée en fonction de ses actes et remise à la police le cas échéant», a-t-il précisé.

Au moment d’écrire ces lignes, l’itinéraire de la manifestation demeurait inconnu.

Le porte-parole a affirmé, plus tôt cette semaine, espérer qu’au moins 500 personnes répondent à l’invitation de La Meute.

Contre-manifestation

De son côté, l’Action citoyenne contre la discrimination sera présente au même moment pour faire «barrage à la haine et au racisme».

Sur Facebook, le mouvement a mis en garde les participants de sa marche contre de possibles débordements.

«Certains militants de groupes identitaires et d'extrême droite étant imprévisibles, nous ne pouvons pas garantir que la manifestation soit adaptée à la situation de tout le monde», ont écrit les organisateurs sur la page de leur événement, où près de 500 personnes avaient confirmé leur présence en après-midi, hier.