Sylvain Cossette: sabbatique entre parenthèses

L’an dernier, Sylvain Cossette décidait de prendre une sabbatique. De son propre aveu, cette volonté s’est plus ou moins concrétisée, comme en font foi les deux concerts qu’il donnera ce week-end.

On attend le coup de fil de Sylvain Cossette, mais son attachée de presse nous prévient qu’il aura du retard. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, il nous dira en s’excusant: «Ce matin, j’ai embarqué sur mon vélo et j’ai étiré ça pendant deux heures.» Et vive les vacances! Pas d’horaires, pas de stress.

Sylvain n’est ni en écriture ni en studio.

«Après un an, je commence enfin une vraie sabbatique et je l’apprécie. Au début, j’ai eu de la misère à m’adapter au fait de ne plus être en tournée. Mais c’était nécessaire. J’en avais besoin. Sauf que je n’ai pas beaucoup de talent pour ne rien faire!» admet-il en riant. Beaucoup de vélo, mais aussi du temps pour le golf, qu’il a enfin le temps de pratiquer.

Passionné des Beatles

On ne peut parler à cet immense fan des Beatles sans lui demander comment il a fêté les 50 ans de la parution de l’album-culte «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», en juin dernier. La réponse de celui qui a déjà fait des pèlerinages à Londres et à Liverpool nous désarçonne!

«Le matin du lancement du coffret 50e anniversaire, j’ai été invité à «Salut, bonjour!» pour chanter quelques chansons et parler de l’album, du groupe, de l’époque... Ils m’ont donné le coffret en cadeau, mais je ne l’ai pas encore écouté. Je n’ai pas de lecteur CD chez moi ni dans mon camion!»

Cette passion pour le Fab Four, Sylvain la manifestera sur scène avec son partenaire Rick Hughes dans le cadre d’un concert «Hommage aux Beatles». Le 19 août, à l’occasion du Festival Musique aux Sommets de Chartierville, le tandem se produira avec l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, sous la direction de Stéphane Laforest. «Certaines chansons, qui, à l’origine, avaient des arrangements très simples, auront un traitement symphonique. «Penny Lane», «Eleanor Rigby» et «The Long and Winding Road» sont proches de la version originale, mais «And I Love Her» aura nécessairement une autre couleur.»

Ce n’est pas la première fois que Sylvain a le plaisir d’interpréter certaines chansons de son groupe préféré dans des conditions extraordinaires. «J’ai eu la chance de chanter deux fois «The Long and Winding Road» avec un orchestre symphonique. C’est un moment grandiose. C’est probablement ma toune préférée des Beatles.»

Duos plutôt que duels

Le lendemain, à 14 h, et dans un tout autre contexte, Sylvain, Rick et leur pote Bruno Pelletier prêteront leur talent au Gala Rock Symphonique conçu par La Sinfonia de Lanaudière et son chef, nul autre que... Stéphane Laforest! C’est dans le cadre bucolique de l’Amphithéâtre Fernand- Lindsay de Lanaudière qu’aura lieu l’événement.Au programme, des pages de classic rock pigées dans le catalogue de groupes comme Queen, Styx, The Police, Led Zeppelin et Supertramp.

«Ça va être relevé vocalement», promet Sylvain. Facile à croire! «On va se partager les chansons. On est là pour s’entraider. Quand on fait un show comme ça, on joue en équipe. J’ai accepté d’y participer parce que j’aime chanter avec des artistes avec qui je peux faire des duos... et non des duels! On ne joue pas à celui qui chante le plus haut ou le plus fort.»

Ceux qui sont familiers avec les tomes de sa trilogie «70s» seront en terrain connu. «Il y a beaucoup de chansons que j’ai déjà enregistrées. Avec la dimension symphonique, ça va être le fun! Il y a tellement de voix dans ces chansons-là qu’on va en profiter pour faire des trips vocaux.»

Plusieurs des chansons qui seront interprétées sont très exigeantes mais, en pro qu’il est, Sylvain sait mettre les chances de son côté. «J’ai toujours fait attention à moi. Je n’ai jamais pris de drogue et j’ai toujours peu bu. Je n’ai abusé de rien. Ça me permet d’avoir le même registre que j’avais à 20 ans.»

Et de conserver l’attitude d’un gamin qui s’amuse encore.