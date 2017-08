Un septuagénaire porté disparu à Montréal

Un septuagénaire manque à l’appel à Montréal et les autorités sollicitent l’aide du public pour le localiser.

Hernan Rodriguez, 77 ans, se serait rendu au centre commercial Le Boulevard, près des rues Jean-Talon et Pie-IX, jeudi vers 16 h, et n'a pas été revu depuis. Il se déplacerait à pied.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité puisqu’il aurait un début d'Alzheimer ce qui le rendrait parfois confus. Les autorités pensent qu’il pourrait se trouver sur l'île de Montréal.

L’homme mesure 81 kg (180 lb) et pèse 175 cm (5'9''). Il a les cheveux gris et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il avait une casquette beige avec l’inscription: «'Greatest Grandpa». En plus d’une veste en polar bleue, il portait une chemise à carreaux bleus et blancs ainsi qu’un pantalon bleu et des souliers bruns.

Toute personne ayant de l'information permettant de retrouver l’homme peut le faire en composant le 9-1-1.