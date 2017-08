Des entrepôts volants pour Walmart et Amazon?

S’il n’en tient qu’aux géants du commerce de détail américains, les entrepôts du futur pourront voler d’une ville à l’autre, lâchant des nuées de drones de livraison chargés de colis vers leurs clients.

À tout le moins, Walmart semble avoir l’intention de travailler sur le projet, si l’on se fie à une demande de brevet déposée la semaine dernière aux États-Unis.

Dans la demande, l’entreprise explique vouloir développer un système de transport volant rempli de gaz et muni d’une plate-forme permettant à des drones de se poser pour prendre des colis, avant de repartir les distribuer. Le dirigeable volerait à une hauteur située entre 500 et 1000 pieds (150 et 300 mètres).

http://pdfaiw.uspto.gov

«Dans le monde du détail moderne, il y a un besoin d’améliorer le service aux consommateurs. L’un des aspects, c’est la disponibilité des produits, qui dépend de leur distribution», explique l’entreprise dans le document. Selon Walmart, les méthodes de livraison actuelles peuvent causer des retards et des délais, sont coûteuses et peuvent réduire les revenus.

Les drones sont de plus en plus utilisés par des entreprises, qui souhaitent y avoir recours pour effectuer des livraisons de colis. Toutefois, le recours aux entrepôts terrestres classiques gêne le développement de ce mode de distribution, les drones devant parcourir de longues distances pour effectuer les livraisons.

Walmart n’est pas la seule entreprise à rêver à des dirigeables porte-drones. Le géant Amazon a aussi développé son propre concept, a rapporté le «Business Insider» en décembre dernier.