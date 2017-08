Il n’a pas donné de nouvelles pendant 10 mois

Recherché par les autorités australiennes depuis mai 2016, le Québécois Maxime Gagnon a finalement donné signe de vie le 9 mars dernier, revenant auprès de sa famille près de 10 mois après avoir disparu.

C’est finalement par un point d’exclamation, le 9 mars, que s’est terminée la nébuleuse histoire de disparition de Maxime Gagnon. Originaire de la Rive-Sud de Montréal, l’homme de 30 ans avait entrepris en 2015 un long périple en Asie.

Sans nouvelle

Après quelques semaines au Népal, où il avait voyagé avec un ami, Maxime Gagnon avait poursuivi son voyage seul avec son sac à dos. Arrivé en Australie au début de 2016, il avait diminué puis cessé tout contact avec sa famille, au point où un avis de disparition avait été lancé le 6 mai 2016 par les autorités australiennes.

Les proches du Montréalais n’avaient alors plus de nouvelles depuis déjà plusieurs semaines. Selon l’enquête menée par la police australienne du Queensland, Maxime Gagnon avait cependant été vu dans un lieu touristique de la ville de Cairns, au nord-est de l’Australie.

Disparition volontaire?

Malgré l’inquiétude des proches du voyageur, ceux-ci savaient que Maxime Gagnon avait un penchant pour les voyages en solitaire. Ils continuaient donc de croire, en novembre 2016, lors d’un nouvel avis de recherche lancé dans les médias australiens, que Maxime pouvait avoir volontairement décidé de «disparaître».

D’ailleurs, la police du Queensland demandait à la communauté des «back-packers d’ouvrir l’œil et d’informer la police» s’ils voyaient le Québécois. C’est finalement ce qui est arrivé le 9 mars.

Dans une courte dépêche, la police australienne a confirmé, près de 10 mois après sa disparition, que Maxime Gagnon avait été localisé «sain et sauf». Du côté d’Affaires mondiales Canada, on confirme que le disparu est bel et bien «de retour au Canada».

Il a toutefois été impossible de connaître les circonstances de son retour à la civilisation ni ses motivations. Nos demandes d’entrevue à Maxime Gagnon ont été refusées après quelques tergiversations. Un proche a tout simplement dit que le principal intéressé voulait maintenant «se faire oublier».