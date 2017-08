Les conservateurs interdits de participer à la parade de la fierté

Les membres du Parti conservateur uni (PCU) de l’Alberta, issu de la fusion entre l’Association progressiste-conservatrice et Parti Wildrose en juillet, ne pourront afficher leurs couleurs lors de la parade de la fierté gaie de Calgary.

Selon le «Calgary Herald», les partis politiques souhaitant prendre part à la parade doivent fournir de l’information sur la façon dont ils s’y sont pris pour faire avancer les droits de la communauté LGBTQ lors de la dernière année.

Le président de Fierté Calgary, Jason Kingsley, a expliqué au quotidien que son organisation veut d’abord développer une relation avec le nouveau parti et que ses membres «démontrent leur engagement vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre dans leur nouvelle plate-forme politique au cours de l’année à venir».

De son côté, le PCU a réagi en disant comprendre la position des organisateurs et en affirmant que les membres du parti se contenteraient d’assister à la parade en tant que spectateurs.

De son côté, la première ministre néodémocrate Rachel Notley et des membres de son parti, ainsi que du Parti libéral albertain et du Parti de l’Alberta, doivent participer à la parade qui se tiendra le 3 septembre.

Les membres du PCU ne sont pas les seuls à avoir été exclus. Les policiers de Calgary se sont aussi fait interdire de participer en uniforme ou en arborant quelque signe que ce soit permettant de les identifier comme des représentants des forces de l’ordre.

Les organisateurs ont justifié cette décision en disant, dans un communiqué, «reconnaître l’historique d’oppression et de racisme institutionnalisé auquel font face les personnes queer et transsexuelles de couleur et autochtones.»