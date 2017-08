Les deux groupes veulent éviter les violences

Les deux groupes organisant des manifestations en lien avec l’immigration à Québec aujourd’hui, mais dont les points de vue sur la question divergent, veulent éviter les débordements violents.

D’ailleurs, le maire Régis Labeaume a lancé samedi un avertissement aux manifestants qui s’opposeront: les autorités seront intransigeantes pour faire respecter l’ordre.

Une manifestation du groupe d’extrême droite La Meute est prévue à 14 h ce dimanche à Québec. Le rassemblement est prévu dans un stationnement de la rue Louis-Alexandre Taschereau. Les organisateurs y donneront leur consigne avant de commencer à marcher. Ils ont communiqué leur itinéraire aux policiers, mais ne l’ont pas rendu public.

Deux porte-paroles du groupe, Sylvain Brouillet et Patrick Beaudry, ont indiqué en entrevue à LCN qu’ils ne sont pas contre l’immigration en général. Ils disent s’opposer à l’immigration illégale et à la «politique irresponsable de gestion» de ce dossier.

Les organisateurs tiennent à ce que tout se déroule sans anicroche. Rappelons que la semaine dernière, à Charlottesville, en Virginie, une femme a perdu la vie lors de manifestations qui ont dégénéré entre des groupes de droite et de gauche.

«Notre façon de faire les choses, c’est toujours dans le bon ordre, la discipline et le respect d’autrui, décrit Patrick Beaudry. On n’a aucune intention de faire [des actions] qui pourraient perturber l’ordre public.»

Les deux organisateurs ne pouvaient indiquer si d’autres groupes identitaires, tels Atalante Québec ou Storm Alliance, prendraient part au rassemblement.

La Meute dit se battre pour défendre la laïcité de l’État, la démocratie, entre autres par une plus grande implication des citoyens dans la vie politique ainsi que la protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression.

Contre-manifestation à 13 h

Une heure avant le début de la marche de La Meute, une contre-manifestation nommée «Barrage au racisme» a été organisée. Un des organisateurs, Pablo Roy Rojas, a précisé en entrevue à LCN qu’ils comptent prouver que le racisme n’a pas sa place à Québec. Il soutient que l’immigration n’est pas le problème, mais plutôt la «montée de la droite, de ses discours et de ses actes haineux et dangereux».

«On veut faire un signal fort, dire qu’à Québec il n’y a pas que des mouvements qui tiennent du racisme, de la xénophobie ou de la haine, souligne M. Roy Rojas. Il y a aussi des gens qui sont pro-immigration.»

Ces manifestants ont aussi fourni leur itinéraire aux policiers, mais ne veulent pas le rendre public avant le début de la marche. Ils se retrouveront à 13 à la place d’Youville.

M. Roy Rojas soutient qu’ils veulent envoyer un message de non-violence.

«Ce qu’on espère, c’est que la violence n’existe pas. On s’oppose au discours violent des groupes qui tiennent de la haine, de la xénophobie. Évidemment, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont faire, concède-t-il. On va voir aussi comment les deux groupes vont réagir, ce que la police de la Ville de Québec va faire. De la part de notre groupe, il n’y a aucune incitation.»