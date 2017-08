Quand le soleil a rendez-vous avec la lune

Une éclipse solaire aura lieu lundi, si c’est l’un des phénomènes astronomiques les plus impressionnants et il reste assez rare.

Il est question d’une éclipse totale à certains endroits, partielle à d’autres, elle traversera une partie des États-Unis.

Il ne faut pas la regarder directement sauf pour les gens qui se trouveront le long de la bande de sécurité, qui ne fait qu’une centaine de kilomètres de large environ, les gens qui se trouveront dans cette zone pourront voir pendant quelques instants le soleil entièrement masqué par la lune.

Cela veut donc dire qu’en plein jour, il fera complètement noir dans cette zone des États-Unis.

Au Québec seulement une partie du soleil sera masqué.

«Reste que c’est assez surprenant. Nous n’avons pas l’habitude de voir le soleil masqué par la silhouette de la lune, on a plutôt l’habitude de voir des éclipses de Lune qui sont plus fréquentes, celles de soleil sont plus exceptionnelles», explique Loïc Quesnel, communicateur scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan.

L’éclipse de lundi donnera tout de même un aperçu de ce qui arrivera dans le futur, puisque c’est en 2024 que les gens du Québec auront la chance d’observer une éclipse solaire totale.

«La dernière éclipse totale qui a été observée depuis Montréal remonte à l’année 1932 et en plus il faisait mauvais», souligne Loïc Quesnel.

Les conditions d’observation du soleil restent les mêmes que lors d’une journée normale, donc si c’est nuageux, c’est toujours plus difficile.

«Même si dans le sud du Québec, on verra jusqu’à 60% du soleil masqué par la lune, quelqu’un qui ne sait pas qu’il y a une éclipse de Soleil ne pourra pas s’en douter parce qu’il va rester une partie du soleil trop importante pour que l’on puisse le regarder directement», indique Loïc Quesnel.

L’éclipse durera environ deux heures et demie et débutera vers le début de l’après-midi. Le plus moment le plus intense de celle-ci aura lieu à 14h38.

Rappelons qu’il ne faut jamais regarder directement le soleil, il faut se munir d’un équipement particulier.

«Il y a plusieurs mythes qui se répandent par rapport à l’observation du soleil. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que c’est plus dangereux lors d’une éclipse, ce qui n’est pas le cas», raconte Loïc Quesnel.

Plusieurs méthodes sont possibles pour observer le soleil, il y a des lunettes qui permettent de le faire, mais également à travers certains télescopes qui seront disponibles au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Les éclipses totales sont si rares que certaines personnes se dirigent vers cette zone aux États-Unis, où il fera noir complètement, pour avoir la chance de vivre cette expérience, sinon vous pouvez aussi attendre le 8 avril 2024.