Un coup d’éclat qui coûte cher

Le producteur de lait, qui avait déversé des milliers de litres de purin devant l’édifice de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en mai dernier, est convoqué en cour mardi.

En colère, Michel Fabry avait en effet déposé plus de 12 000 litres de purin dans le stationnement de l’UPA à Longueuil.

«Je n’ai jamais hésité. Une fois que j’avais pris la route, c’était là que je m’en allais», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

L’homme d’Henryville en Montérégie avoue cependant que son geste n’a pas été sans conséquence.

«C’est cher payé, c’est certain. Je ne m’attendais vraiment pas à ça», a-t-il expliqué.

C’est que M. Fabry doit s’acquitter d’une facture de 35 000 dollars pour le nettoyage du stationnement de l’UPA et est accusé de méfait.

Il ne regrette toujours pas son geste et revendique toujours que les producteurs reçoivent un prix plus juste pour le lait qu’ils produisent.

«Quand on entend que les transformateurs font des millions de surplus au premier trimestre, et que nous autres, les producteurs qui produisent la matière première, c'est le contraire... On perd de l'argent.»

L’agriculteur s'inquiète de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),

Il est aussi soucieux de la relève.

«On laisse quoi à nos enfants? On ne veut pas laisser un cadeau empoisonné, on veut laisser une entreprise viable», a-t-il indiqué.

Solidarité de ses collègues

Ses collègues n'approuvent pas forcément sa façon de faire, mais plusieurs veulent aujourd'hui l'aider financièrement.

«On a décidé de venir en aide parce qu'on trouve ça injuste. C'est un message qu’il portait aussi pour tout le monde. Peut-être que tout le monde n’endosse pas, mais la finale, c'est qu'on est tous inquiets», a précisé une productrice de lait, Anna-Maria Martin.

Une fondation a d’ailleurs été mise sur pied par des collègues producteurs.