Un homme de 56 ans porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 56 ans porté disparu depuis samedi.

Robert Trudeau a été vu pour la dernière fois samedi, vers 18 h 30, dans un établissement de santé situé dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal.

Ses proches craignent pour sa sécurité et son état de santé, car il doit prendre des médicaments qu’il n’a pas en sa possession. De plus, il a récemment subi un traumatisme crânien et peut être confus.

M. Trudeau mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 75 kg (165 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux gris et une cicatrice sur le côté droit de la tête.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une chemise, un short et des souliers lacés.

Le SPVM précise qu’il aime fréquenter la Maison Jean Lapointe et la Grande bibliothèque.

Toute information pouvant permettre de le localiser peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.