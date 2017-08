Une chaîne humaine pour sauver des baigneurs de la noyade

Des pompiers du New Jersey ont formé une chaîne humaine pour sauver un nageur qui se trouvait en fâcheuse position en fin de semaine.

La scène a eu lieu vendredi sur une plage de Cape May.

FACEBOOK

Sur sa page Facebook, le service incendie de la ville a expliqué que les sapeurs étaient venus en aide à un nageur qui aidait déjà des baigneurs en difficulté.

Les pompiers et les surveillants de baignade ont décidé de former une chaîne humaine pour ramener tout le monde sain et sauf sur le sable.

Les quatre nageurs en difficulté ont été pris en charge par les ambulanciers et conduits à l’hôpital où ils ont soigné des blessures mineures.