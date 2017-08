Accord entre le Canada et le Manitoba sur la santé

Le gouvernement fédéral s’est entendu, lundi, avec le Manitoba sur l’épineuse question des transferts en santé.

La province des Prairies est la dernière au pays à parapher une entente avec le fédéral, après des mois de négociations. Le Québec, l’Ontario et l’Alberta s’étaient résignés en mars dernier à accepter une offre d’Ottawa, qui souhaitait réduire la hausse des transferts fédéraux en santé, la faisant passer de 6 % par année à 3 % par année.

Se retrouvant seul face à Ottawa, le premier ministre manitobain Brian Pallister avait déclaré qu’il ne se «laisserait pas intimider par la menace».

En vertu de l’entente annoncée lundi, le Manitoba obtient tout près de 400 millions $ sur dix ans pour des programmes en santé mentale, en lutte contre la toxicomanie et pour les soins à domicile.

«Je suis heureuse que notre gouvernement et le gouvernement du Manitoba soient parvenus à une entente sur un financement ciblé de soins à domicile et de services de santé mentale sur les dix prochaines années. Ces investissements et engagements relatifs à nos priorités partagées auront une incidence positive sur la santé et le bien être des Manitobains», a déclaré la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, dans un communiqué.