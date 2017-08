Bilan positif pour la première Grande Foire

Les organisateurs de la Grande Foire jubilaient au dernier jour de la présentation de leur premier événement, hier, alors que l’achalandage pourrait être deux fois supérieur à leurs attentes.

Ils en attendaient 65 000, mais c’est plutôt quelque 150 000 visiteurs qui ont franchi l’entrée d’ExpoCité au cours des cinq derniers jours. C’est du moins ce qu’a estimé Éric Lavallée, président d’Amusements Spectaculaires, quelques heures avant que la fête ne se termine.

«Honnêtement, c’est au-dessus de nos attentes. [...] Je vous dirais que quand le beau temps est sorti, et même à la première journée d’ouverture, l’achalandage était incroyable. Les gens ont répondu à l’appel et on est très contents», a-t-il affirmé en entrevue au «Journal de Québec».

Tout en simplicité

Pour la première fois depuis la fin d’ExpoQuébec, en 2015, le site situé près de l’amphithéâtre accueillait, depuis mercredi, une grande fête foraine. Les organisateurs ont choisi la voie de la simplicité en axant leur événement sur les manèges et la clientèle familiale, une formule qui s’est avérée gagnante, selon Véronique Vallée, de Beauce Carnaval.

«Vous savez, une foire, c’est un rassemblement familial, c’est pour tout le monde, c’est festif, alors je pense que les gens avaient besoin de venir ici pour décrocher du quotidien», a-t-elle indiqué.

«Pour une première année, on est très satisfaits. On est fiers de ce qu’on a apporté à la Ville de Québec», s’est réjouie Mme Vallée.

À la différence d’ExpoQuébec, l’entrée était gratuite sur le site, ce qui a pu contribuer au succès de l’événement, a-t-elle estimé.

Pas moins de 32 manèges, soit un nombre comparable à l’ancêtre de la fête, étaient accessibles aux visiteurs, en plus d’une douzaine d’attractions, des camions de cuisine de rue, des spectacles pour la famille et des prestations de chansonniers.

Une quinzaine de commerçants ont aussi pris part à la fête.

Budget respecté

Les deux compagnies spécialisées dans les manèges estiment qu’elles respecteront leur budget à l’issue de cette première édition, malgré les risques associés à l’organisation d’un tel événement et alors que la Ville de Québec s’en est désengagée.

«C’est sûr qu’il y a toujours un risque quand tu deviens promoteur d’un événement. On croyait vraiment en notre produit et on savait ce que l’on pouvait offrir comme événement», a mentionné Éric Lavallée.

De retour l’an prochain

La Grande Foire est à peine terminée que, déjà, ses organisateurs réfléchissent à la prochaine édition. Leur objectif : doubler la durée de l’événement pour que les festivités s’étendent sur dix jours plutôt que cinq cette année.

Selon Éric Lavallée, d’Amusements Spectaculaires, les dates sont déjà réservées pour l’an prochain. Si tout va bien, la Grande Foire pourrait donc être de retour sur le site d’ExpoCité du 16 au 26 août.

Le volet spectacle pourrait être bonifié avec des prestations prolongées de chansonniers. Des soirées blues et jazz sont aussi dans les cartons, tout comme l’idée de regrouper les commerçants dans un même endroit ou encore de créer un coin pour les mamans. Cela dit, la gratuité de l’entrée est là pour rester, jurent les organisateurs.