Davantage de prédateurs sur les réseaux sociaux

Les jeunes sont plus traqués que jamais sur les réseaux sociaux par les prédateurs sexuels, selon un organisme de protection des enfants, qui reçoit quatre fois plus de signalements de parents depuis six ans.

«Les signalements auprès de notre programme spécialisé dans les abus sur internet cyberaide.ca sont passés de 10 000 au cours de l’année 2011 à plus de 40 000 l’an dernier, a constaté René Morin, porte-parole du Centre canadien de la protection de l’enfance. La triste réalité est que les prédateurs vont là où les enfants ou adolescents se trouvent et donc, notamment, sur les réseaux sociaux ou les sites de jeu.»

Confiance

De nombreux adultes tenteraient de profiter de la naïveté des plus jeunes, qui ont tendance à accorder leur confiance en ligne à des personnes qu’ils connaissent peu, voire pas du tout.

«Sur internet, on ne sait jamais à qui on a affaire, a martelé René Morin. Je ne compte plus le nombre de jeunes garçons qui se sont dénudés devant leur webcam en croyant parler à une jolie jeune fille alors qu’ils avaient affaire à des images enregistrées diffusées par des personnes qui voulaient faire du chantage.»

Toujours se méfier

Et même lorsque l’interlocuteur est connu, la méfiance reste de mise.

«Un adolescent peut être flatté qu’une personne plus âgée s’intéresse à lui, a affirmé René Morin. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire pour faire comprendre aux jeunes que ce n’est pas normal qu’un adulte manifeste de l’intérêt sexuel pour des mineurs et que c’est même illégal.»

Pour ce spécialiste, le meilleur moyen de s’assurer que son enfant ne fasse pas de mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux est d’entamer le dialogue.

«La plupart des parents n’ont aucune idée de ce que font leurs enfants sur le web, a-t-il déclaré. Il vaut mieux poser des questions plutôt que de fouiller dans le dos des enfants, qui ont toujours une longueur d’avance et qui maîtrisent mieux ces outils.»