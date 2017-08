Début des consultations publiques sur la légalisation du cannabis

Le gouvernement du Québec a lancé lundi ses consultations publiques sur l’encadrement du cannabis, lesquelles se poursuivront jusqu’au 12 septembre.

Les citoyens peuvent désormais faire part de leur opinion sur l’éventuelle légalisation de la marijuana en remplissant le questionnaire disponible au encadrementcannabis.qc.ca.

De plus, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, entamera mardi une tournée provinciale qui s’arrêtera à Gatineau, Granby, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières. Elle y rencontrera les citoyens et les organisations qui souhaitent s’exprimer sur le sujet.

«La présente démarche de consultation est cruciale, car elle permettra de nous outiller dans les décisions à prendre afin de mieux faire face aux enjeux que nous considérons comme prioritaires, notamment celui de veiller à la santé et à la sécurité de tous», a expliqué la ministre Charlebois par communiqué.

Cette consultation publique fait suite au forum d’experts sur la question qui s’était tenu à Montréal les 19 et 20 juin dernier.

À la lumière de ces informations, Québec a l’intention d’adopter une loi pour encadrer la légalisation du cannabis, laquelle est la responsabilité d’Ottawa.

Selon le calendrier établi par le gouvernement Trudeau, la consommation de cannabis pourrait être légale dès le 1er juillet 2018.