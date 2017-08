Des milliers de personnes à «Eclipseville», Kentucky

Des milliers de passionnés d’astronomie se rejoignent aujourd’hui à Hopkinsville, dans l’État du Kentucky, rebaptisée pour l’ocassion «Eclipseville», afin d’assister à l’éclipse solaire totale.

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

La raison de cette affluence? La NASA a identifié il y a une dizaine d’années cette municipalité comme l’endroit l’éclipse serait la plus parfaite, a rapporté CNN.

Ça fait d’ailleurs plusieurs mois que les touristes ont commencé à faire des réservations pour y être lors du spectaculaire phénomène astral.

«Nous avons fait nos réservations il y a un an et demi, lance une femme rencontrée par la chaîne américaine. Nous savions que ça s’en venait et nous sommes tellement excités!»

«J’ai commencé à regarder sérieusement il y a un an, pour savoir où aller pour voir l’éclipse à son plein potentiel, témoigne un homme. Nous avons décidé de venir ici.»

Cet afflux de touristes représente une manne pour les commerçants de la municipalité, qui font des affaires d’or avec des articles souvenirs sur l’éclipse.