Des premiers migrants hébergés à Laval

Une quarantaine de migrants sont arrivés au nouveau centre d’accueil établi à Laval.

La Ville de Laval avait confirmé dimanche qu’un centre d’hébergement temporaire pour les demandeurs d’asile devait ouvrir ses portes prochainement sur son territoire. La nouvelle était déjà dans l’air depuis quelques jours. TVA Nouvelles avait d’ailleurs appris jeudi dernier que ce nouveau centre devait être installé dans une ancienne résidence pour personnes âgées dans le quartier Chomedey.

Environ 70 studios et appartements sont disponibles pour les accueillir.

«Ils vont tout avoir. Présentement, on a des plombiers qui arrangent tout, pour que toutes les chambres soient fonctionnelles. Les cuisines sont en train d’être réparées et d’être nettoyées pour [préparer] des repas conventionnels pour le monde qui arrive», explique Philippe Constentino, un employé du Manoir Chomedey.

La literie, des couches et du lait maternisé sera fourni aux migrants qui se rendront dans ce centre.

Les résidents du secteur ne voient pas ces arrivées d'un mauvais oeil.

«Il faut aider ces gens-là. Si on a trouvé un endroit qui est plus logique que dans une tente, c’est tout à fait correct et normal», estime un homme rencontré par TVA Nouvelles.

«D’après moi, ça va bien aller. C’est un quartier très multiculturel, je ne vois pas de problème», souligne une résidente du secteur.