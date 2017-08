Éclipse solaire totale : explications d’un rare phénomène

En plus de captiver les foules un peu partout en Amérique du Nord, la grande éclipse solaire qui est apparue en journée lundi, permet aussi l’avancement de la recherche scientifique.

«Beaucoup de recherches scientifiques se sont faites aujourd’hui. L’éclipse totale a été suivie le plus longtemps possible par des experts à bord d’un avion, avec des ballons stratosphériques qu’on a envoyés un peu partout», explique Marie-Michèle Limoges, directrice du contenu scientifique au Cosmodôme de Laval, en entrevue avec Pierre Bruneau.

Dans les observations effectuées lundi, la couronne du Soleil intéresse particulièrement les experts.

«Quand la surface du Soleil est totalement cachée par la Lune, ça nous permet d’en faire de belles observations. On se demande entre autres pourquoi la couronne du Soleil est aussi chaude, elle est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil. Pourquoi ? On en le sait pas», explique la spécialiste.

Les observations effectuées lors de l’éclipse d’aujourd’hui permettent de faire avancer la recherche dans ce domaine.

L’ombre de la Lune projetée sur la terre est également un sujet d’intérêt pour les scientifiques.

«Ceux qui étaient dans ce cône d’ombre de la Lune ont vu l’éclipse totale. Cette ombre se déplaçait très vite à la surface de la Terre. La NASA a même demandé aux citoyens se trouvant dans l’ombre de prendre des mesures de température pour étudier ce phénomène. Cela permettra d’étudier l’interaction de la lumière du Soleil avec notre atmosphère», précise Mme Limoges.

Les effets d’une éclipse sur les animaux, sur les humains, sont également scrutés à la loupe.

«Quand il a fait très noir, les animaux croient que c’est la nuit. Ils commencent à se diriger vers les terriers, à s’installer pour la nuit, les criquets commencent à chanter, les fleurs se referment», donne à titre d’exemple la spécialiste.

Sur les humains qui ont l’occasion de vivre la totalité de l’éclipse, le noir total, certains effets surprenants sont également observables.

«Les gens commencent à devenir inquiets, nous sommes des animaux, et l’éclipse est un phénomène sur lequel nous n’avons pas de contrôle. Donc ça se peut qu’on vive une petite inquiétude», ajoute Mme Limoges.

La prochaine éclipse totale qui sera visible au Québec est prévue en 2024.

La dernière à avoir plongé le Québec dans le noir date de 1972.