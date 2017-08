Genie Montréal: un assistant personnel sur Facebook

Une entreprise québécoise propose de devenir votre assistant personnel capable de répondre à toutes les demandes.

Il suffit de se rendre sur la page Facebook de l’entreprise «Genie Mtl», de faire sa demande dans «Messenger» et la page répondra en indiquant le délai de livraison et le total de la commande.

Il est possible de faire des requêtes de toutes sortes.

«Tant que c’est légal, on va essayer de le faire. Notre devise c’est de prendre le challenge et si jamais ça ne fonctionne pas, on accepte la responsabilité et on rembourse le client. Pour le moment, nous n’avons pas eu à le faire», indique Olivier Hudon, cofondateur de Genie Montréal.

Plusieurs clients carburent beaucoup aux défis qu’ils vont lancer à la page.

«Un des défis les plus difficiles jusqu’à maintenant a été celui du «trio parfait». On nous a demandé un jus d’Orange Julep, un burger Five Guy avec une frite et des croquettes de chez McDo, c’était particulièrement difficile parce qu’il fallait le livrer en dedans d’une heure, à l’heure du trafic et il fallait que ce soit chaud», raconte Olivier Hudon.

Il ajoute qu’ils ne négligeront pas les commandes et ne diront jamais non.

Plutôt que de développer une application, les fondateurs ont choisi d’utiliser l’outil de clavardage de Facebook: Messenger qu’une grande partie des gens utilisent déjà, c’est aussi via Messenger que s’effectue le paiement.

«Ça a été assez rapide, j’ai reçu ce que je voulais la journée même, avec un suivi en direct en textant avec la compagnie», raconte un des clients de Genie Montréal.

«J’ai pris une photo du sac de nourriture et puis un peu plus tard dans la journée ça a été livré. C’est vraiment rapide et aussi c’est moins cher que tous les autres services offerts actuellement», ajoute un autre client.

Le tarif est de 2,15$ par minute pour un minimum de cinq minutes. Dépendamment de la difficulté de la requête, la facture pourra augmenter.

Genie Montreal répond à environ une vingtaine de demandes par jour.