Grande collecte pour équiper les écoliers dans le besoin

Le Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal organise une vaste collecte de fonds, jeudi, afin de pouvoir offrir des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin, dans le cadre de l’Opération Sac à Dos.

Depuis 2002, cette initiative vise à amasser des dons en argent afin d’acheter des fournitures scolaires et des denrées alimentaires pour permettre à plus de 4600 enfants provenant de milieux défavorisés de bien démarrer l’année.

«Comment est-il possible de garnir le sac à dos de ses enfants lorsqu’il n’y a même pas assez d’argent pour faire l’épicerie? Trop de parents qui travaillent dur, souvent au salaire minimum, n’y arrivent tout simplement pas. Il ne faut pas qu’ils aient à choisir entre des cahiers ou le lunch de leurs enfants!», a souligné Sylvie Rochette, cofondatrice du Regroupement Partage, dans un communiqué.

Le 24 août, des bénévoles portant des chandails verts seront postés dans différents lieux de Montréal pour récolter ces dons. Ils seront notamment présents dans les stations de métro de Square-Victoria OACI, Jean-Talon et Radisson.

En 2016, l’Opération Sac à Dos a amassé plus de 40 000 $

Les fournitures scolaires et les denrées alimentaires achetées grâce aux dons seront ensuite distribuées dans les 17 Magasins-Partage de Montréal pour que les enfants et leur famille puissent bénéficier d’un sac à dos, de fournitures scolaires, d’une boîte à lunch isolante, de nourriture et d’autres produits de consommation courante.