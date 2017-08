La crise des opioïdes au cœur des discussions des médecins

La crise des opioïdes figure à l’ordre du jour de la réunion de l’Association médicale canadienne (AMC) à laquelle participent quelque 1200 médecins et spécialistes réunis en congrès.

Les prescriptions d’opioïdes, ces médicaments visant à soulager la douleur, ont bondi de 22% au cours des trois dernières années au Québec seulement entraînant de plus en plus de cas de surdoses.

Les médecins doivent donc réagir. «Nous allons collaborer avec le gouvernement pour établir de nouvelles règles. Concernant les drogues qui viennent de la rue, c’est aussi une préoccupation pour les médecins, car ça devient un problème de santé publique. Ce n’est pas une immoralité d’avoir une dépendance. Les médecins ont un devoir de traiter ce problème de santé publique», a expliqué Laurent Marcoux, président de l’Association médicale du Québec, à TVA Nouvelles.

Parmi les opioïdes, il y a le Fentanyl dont on entend de plus en parler. Cet opioïde est 40 fois plus puissant que l’héroïne et provoque de nombreuses surdoses, soit sept à Montréal en une seule journée, vendredi dernier.

Le Fentanyl fera donc l’objet de discussion entre les différences spécialistes du congrès.