La loi anti-AirBnb n’est pas menaçante

Même si le nombre d’avis d’infraction a explosé à Québec cet été, pour les hôtes qui louent leur habitation de façon illégale sur AirBnb, il n’y a encore «aucun risque» à s’afficher sur cette plate-forme d’économie de partage, selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

De mai à juillet inclusivement, 41 avis d’infraction ont été émis, alors que le ministère en avait remis 102 en un an d’avril 2016 à avril 2017.

Des chiffres qui n’ont toutefois rien pour rassurer la CORPIQ, qui estime que la loi anti-Airbnb est encore bien loin d’être menaçante pour les hôtes fautifs.

«Il faudrait qu’il y ait un risque élevé de se faire prendre et une conséquence suffisamment grave pour que la personne ait peur, ce qui n’est pas du tout le cas actuellement», indique Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec.

Selon le ministère du Tourisme, l’exploitant fautif reçoit d’abord un avis d’infraction écrit. S’il poursuit ses activités, le dossier est ensuite transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui, lui, décide de donner ou non un constat d’infraction. Selon le DPCP, seulement deux constats ont été émis entre le 1er mai et le 5 juillet dernier.

400 chambres illégales

L’ajout de 21 inspecteurs en avril 2016, pour un total de 23 sur le terrain, n’aura pas non plus contribué à améliorer les délais de traitement des plaintes, selon M. Brouillette.

«Un locataire commence à louer son appartement au mois de mai, puis, le propriétaire l’avertit et le signale aux autorités qui, elles, mettent du temps avant de lui envoyer un avis d’infraction. Finalement, ce qu’on nous rapporte, c’est que nous sommes rendus en septembre et que le locataire a fini sa saison», mentionne-t-il.

Estimant à près de 400 le nombre de chambres illégales dans le Vieux-Québec, l’Association hôtelière de la région de Québec a confiance qu’une bonne partie du problème sera réglé cet automne, lorsque Revenu Québec prendra le dossier en mains.

Dans son dernier budget, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d’une équipe de 25 inspecteurs à Revenu Québec qui séviront contre les exploitants illégaux.

Le ministère du Tourisme soutient toutefois que des travaux législatifs auront lieu à l’automne pour déterminer certains changements à la loi anti-Airbnb, critiquée comme étant trop «floue».

L’entreprise américaine est par ailleurs toujours en discussions avec Revenu Québec, dans le but d’instaurer une taxe sur l’hébergement lors de réservations faites sur son site.

Encore trop floue

Actuellement, toute personne qui offre son logement en location pour moins de 31 jours, sur une «base régulière» au cours d’une même année, doit obtenir une attestation de classification.

Selon Dany Papineau, surnommé le roi québécois du Airbnb pour ses nombreuses propriétés en location, Québec doit être plus clair. «On n’a toujours pas déterminé ce qu’est occasionnel ou régulier. Dans d’autres endroits du monde, on fixe un nombre précis de jours. Ensuite, Airbnb bloque ton compte», indique-t-il.