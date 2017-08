La Meute a maintenant une section à Trois-Rivières

Le regroupement de droite La Meute gagne des adeptes en Mauricie et a maintenant une section à Trois-Rivières.

«Présentement on est 239, en plus des gens qui se sont joints à nous hier [dimanche, jour la manifestation à Québec] et qui vont s'ajouter à la liste cette semaine», a mentionné à TVA Nouvelles la chef intérimaire pour la région, Johanne Beaulieu.

La Meute prône trois grandes valeurs selon Johanne Beaulieu, membre depuis sa création il y a deux ans. D'abord la démocratie: le groupe veut inciter les gens à utiliser leur droit de vote à toutes les élections. Il défend aussi la liberté d'expression.

«Et on est pour la laïcité d'État, pour que la loi soit appliquée partout», a ajouté Johanne Beaulieu.

La Meute a été créée d'abord pour contrer l'arrivée d'islamistes radicaux chez nous, et la charia qu'ils amenaient avec eux.

C'est peut-être à cause de cette position que l'image de groupe raciste leur a été accolée, une image que Johanne Beaulieu souhaite réussir à faire disparaître.