Le cabinet Dunton Rainville rejette les propos du maire de Saint-Pie

Le cabinet d'avocats Dunton Rainville, vertement critiqué par le maire Mario St-Pierre de Saint-Pie en fin de semaine relativement à un événement auquel auraient participé des motards criminalisés, a tenu à dénoncer les propos de M. St-Pierre.

L’événement, le «Thunder Bike Show», a eu lieu à la piste de course Sanair sur le territoire de la municipalité et le maire, mécontent, avait critiqué la firme d’avocats qui l’avait contacté au mois de juin concernant le permis pour cet événement.

Lundi, dans un communiqué, Dunton Rainville a écrit qu’il dénonçait et niait les propos du maire quil’ associaient «outrageusement [...] à l'organisation de l'activité où auraient été aperçus des membres de groupes de motards».

«Contrairement aux propos mal avisés de M. St-Pierre, l'événement, commandité notamment par Coors Light et Red Bull, s'est tenu à la demande du propriétaire des lieux et d'un organisme sans but lucratif, a souligné le cabinet d’avocats. Le cabinet Dunton Rainville, à titre d'officier de justice, s'est assuré que la demande de permis respecte le cadre de la loi et des règlements, point à la ligne. En aucune circonstance un membre du cabinet n'a fourni quelque information mensongère ou inexacte. Le cabinet Dunton Rainville n'est aucunement lié aux divers groupes qui fréquentent ce genre d'événement.»

La cabinet d’avocats a ajouté qu’il est d’avis «que Mario St-Pierre a sciemment tenu des propos faux, mensongers et diffamatoires à l'égard de Dunton Rainville et de ses avocats sachant que la diffusion de ces propos porterait atteinte à la réputation du cabinet, de ses associés et de son personnel».