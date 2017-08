L'éclipse pourrait coûter 700 millions $US aux employeurs américains

Une firme de placement et coaching de Chicago estime que l’éclipse solaire de ce lundi coûtera à l’économie américaine près de 700 millions $ US en perte de productivité.

La firme, Challenger, Gray & Christmas, se basant sur des données officielles du Bureau des statistiques du travail (Bureau of Labor Statistics), a calculé que 87,3 millions de personnes seront au travail au moment où l’éclipse aura lieu et qu’en moyenne celles-ci mettront 20 minutes pour prendre leurs lunettes et autre équipement pour regarder l’éclipse.

Sur la base d’un salaire horaire moyen de 23,86 $ US, les 20 minutes non travaillées prises par les employés pour regarder le phénomène naturel représenteront un montant de 7,95 $ US par personne pour un total de 694,1 millions $ US.

Selon Challenger, Gray & Christmas, la perte de productivité dans les États et les agglomérations métropolitaines où l’éclipse sera le plus visible devrait être substantiellement plus élevée, atteignant globalement près de 200 millions $ US. Par exemple, pour la seule ville de Chicago, le coût occasionné par l’éclipse aux employeurs locaux pourrait atteindre 28 millions $ US.

Challenger, Gray & Christmas conseille aux employeurs de ne pas tenter d’empêcher leurs employés de regarder l’éclipse et suggère plutôt de tenter d’exploiter les aspects positifs de l’événement.

«Une perte de productivité ne veut pas nécessairement dire que l’éclipse ne peut pas générer de bonne choses, a expliqué Andrew Challenger, vice-président de la firme. En tentant de voir comment cet événement peut avoir un impact sur le moral des employés, les compagnies peuvent transformer la potentielle perte monétaire en gain en encourageant la satisfaction des employés.»

Challenger, Gray & Christmas suggère par exemple aux employeurs d’organiser l’observation de l’éclipse en groupe ou d’organiser des concours autour de l’événement afin «d’encourager les employés à interagir et à avoir une occasion d’être excités à propos de quelque chose».