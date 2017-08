L’éclipse solaire charme des milliers de Montréalais

Des milliers de Montréalais s’étaient rassemblés aux quatre coins de l’île pour ne pas manquer l’éclipse solaire en après-midi, lundi.

Le groupe d’étudiants AstroMcGill de l’université McGill avait organisé un grand rassemblement et distribuait des paires de lunettes. «Nous en avions fait faire 10 000 et en avons donné plusieurs à des camps de jour et services de garde pour éveiller un intérêt pour l’astronomie et les sciences aux jeunes», a expliqué Lisa Dang, membre d’AstroMcGill.

Sur le campus, des milliers de personnes étaient présentes. «On ne pouvait pas manquer ça, a affirmé Danielle Robbins qui assistait à l’événement avec sa famille. On ne voit pas ça tous les jours et c’est encore plus spécial de partager ce moment avec autant de personnes.»

Au planétarium de Montréal, les 11 000 paires de lunettes disponibles n’auraient pas suffi pour combler tous les amateurs d’astronomie présents. Plusieurs familles et amis se partageaient une paire pour admirer le phénomène astronomique.