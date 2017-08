L’«Empress of Ireland» n’a pas été dépouillé

Contrairement à ce qu’une équipe de tournage avait avancé la semaine dernière, les lettres sur la proue de l'épave de l’«Empress of Ireland» sont toujours en place, a indiqué le ministère de la Culture et des Communications.

Des vérifications ont été faites par des plongeurs expérimentés liés à l’organisme «La Route des épaves» qui collabore avec le ministère pour favoriser une plus grande surveillance de l'épave.

Dany St-Cyr et Ludovic Bouchard ont plongé samedi pour effectuer la vérification après avoir entendu les prétentions d’une équipe de tournage française.

C’est M. St-Cyr qui a assumé les coûts de cette plongée par intérêt pour la protection de l'épave, lui qui connaît bien l’endroit pour y avoir plongé à des centaines de reprises.

L'«Empress of Ireland» est classé depuis 1999 comme bien patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Sur les images transmises par l’équipe de tournage française, on voit l’un des plongeurs brosser la coque du navire. Le ministère a donc servi un avertissement à l’équipe de tournage, en précisant. que «que toute intervention sur l’épave nécessite l’obtention d’un permis en ce sens».

L’équipe de tournage de la France soutient qu’elle a plongé à deux reprises afin de s’assurer de ses prétentions. Elle s’est aussi basée sur des plans et des documents historiques pour localiser les lettres sur la prouve du navire.

«Moi, j’ai des images de cet endroit. J’attends évidemment des images des lettres là où l’on aurait pu les louper parce que ça me semble un peu improbable, a expliqué le producteur et plongeur Kevin Sempé. Maintenant, ça ne me regarde pas. Ce n’est pas mon bateau. Dans tous les cas, nous, on le filmera dans l’état où il est. Après, que les lettres aient disparu ou non, on fera avec.»

Quant aux lettres à la poupe, elles avaient été retirées avant même le classement de l’épave en 1999. Elles sont, depuis peu, exposées au site historique maritime de la Pointe-au-Père.