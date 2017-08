Parvovirus : le refuge de la SPCA en quarantaine

La SPCA de la Côte-Nord à Sept-Îles met son refuge en quarantaine pour faire face à de nombreux cas de parvovirus. Cette maladie très contagieuse peut entraîner la mort des chiens qui en sont atteints.

Pendant au moins 10 jours, la SPCA ferme son service de pension et ne traite pas de demande d’adoption afin de freiner la propagation du parvovirus parmi ces pensionnaires canins.

Actuellement, six chiens hébergés à la SPCA sont atteints de cette maladie. Deux autres chiens sont en observation. Il s’agit d’animaux errants non réclamés ou abandonnés.

Un espace d’isolation a été créé pour les soigner. L’employé qui s’en occupe n’a pas de contact avec les autres animaux.

Le travail dans le refuge a été réorganisé : une attention particulière est portée à la décontamination et il n’y a pas de sorties dans le parc à chiens afin d’éviter qu’il soit contaminé par des excréments d’animaux atteints du parvovirus.

Jusqu’à présent, moins de 10 chiens sont décédés cette année dans la région de Sept-Îles à cause du parvovirus. C’est beaucoup moins que l’an dernier où une quarantaine de chiens sont morts.

Mais cette année, le problème se situe au refuge avec six chiens atteints par rapport à un seul l’an dernier.

«Le parvovirus peut vivre dans l’environnement de 6 mois à un an et peut-être plus dans certaines conditions», explique la directrice de la SPCA Côte-Nord, Lucie Dionne.

«S’il n’y a pas de décontamination, ajoute-t-elle, le virus reste dans l’environnement. L’an dernier, on a eu un cas seulement. Par contre, au niveau de la communauté autochtone qui est présente à Sept-Îles, il a eu au-delà de 40 cas. Il y a eu une campagne de vaccination par contre, si c’est encore dans l’environnement, après 6 mois un an, c’est sûr qu’à cette période-ci de l’année, il y a une recrudescence.»

LA SPCA espère pouvoir éliminer toute trace de parvovirus au refuge d’ici 10 jours.