Prêts pour l'éclipse?

Une éclipse solaire aura lieu lundi après-midi. S’il s’agit d’un des phénomènes astronomiques les plus impressionnants, il est aussi très rare.

C’est à 13 h 21 que la lune commencera à passer entre la terre et le soleil, cachant en partie celui-ci pendant deux heures et demie. Le plus moment le plus intense de l’éclipse aura lieu à 14h38, pendant deux minutes.

Il s’agira d’une éclipse totale à certains endroits et partielle à d’autres. Cela veut donc dire qu’en plein jour, il fera complètement noir sur une partie des États-Unis. Au Québec, seulement une partie du soleil sera masqué. L'Outaouais et le Témiscamingue seront les plus proches de la bande de totalité (60 % du soleil obstrué).

L’éclipse de lundi donnera un aperçu de ce qui arrivera dans le futur, puisque le 8 avril 2024 les Québécois auront la chance d’observer une éclipse solaire totale.

«La dernière éclipse totale qui a été observée depuis Montréal remonte à l’année 1932 et en plus il faisait mauvais», a expliqué Loïc Quesnel, communicateur scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan, à TVA Nouvelles.

Regarder l’éclipse de façon sécuritaire

Rappelons qu’il ne faut surtout pas observer le soleil sans un équipement particulier ou sans lunettes solaires protectrices adéquates pendant l’éclipse, portant la certification «ISO 12312-2». Des lunettes de soleil traditionnelles ne sont pas suffisantes pour observer l’éclipse.

Il est aussi nécessaire d’utiliser des filtres spécialisés pour utiliser un appareil photo, des jumelles ou un télescope même si vous portez des lunettes protectrices.

A Montréal plusieurs endroits fourniront des lunettes protectrices pour observer l’éclipse: le Planétarium (de 13 h à 15 h 45), l’Université de Montréal - Terrasse du stationnement Louis-Colin (à partir de 13 h), l’Université McGill (de 13 h à 16 h) et l’aréna de Dorval (de 13 h à 16 h).