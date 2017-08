Québec annonce des subventions pour le numérique

Québec a lancé lundi une offre de subventions pour les technologies numériques.

Cet appel de projets est doté d’une enveloppe de 4,3 millions $ et vise à encourager le développement de solutions d’affaires et à stimuler la croissance de PME et de startups dans ce domaine.

Les demandes de subventions seront acceptées jusqu’au 23 octobre.

Il s’agit d’une mesure issue du plan d'action en économie numérique du gouvernement Couillard, qui encourage la création de centres d'excellence.

«Chaque centre d'excellence permettra de stimuler la croissance de PME et de startups dynamiques dans des domaines prometteurs, en facilitant la commercialisation de nouvelles solutions ainsi que l'adoption de modèles d'affaires innovants et de technologies favorisant l'utilisation du numérique», a souligné Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, dans un communiqué.