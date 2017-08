Requête rejetée pour «Colosse» Plamondon

N’ayant pas réussi à démontrer une raison «grave et contraignante» qui aurait justifié la «récusation» du DPCP dans le dossier d’Yves «Colosse» Plamondon, la requête en inhabilité déposée par son avocat a été rejetée, lundi, sans équivoque.

Il aura fallu une trentaine de minutes au poursuivant, Me Jean-Simon Larouche, et à l’avocat de la défense, Me Vincent Montminy, pour faire part de leur « point de vue » au juge Jean R. Beaulieu, qui devait trancher cette requête.

D’un côté, la défense alléguait que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne pouvait pas accuser Yves «Colosse» Plamondon pour une histoire d’incendie criminel et de vol qualifié, parce que lui-même est poursuivi par «Colosse» pour la somme de 35 millions $ après qu’il eut été acquitté, en mars 2014, sur une accusation de meurtre et libéré de deux autres chefs similaires, et ce, après 27 années en prison.

A contrario, Me Larouche a rappelé au juge que les nouvelles accusations auxquelles fait face Plamondon datent «de 2015» et que la poursuite au civil qui a été déposée contre le DPCP touche des accusations portées en «1986» alors que lui-même était «en 1re année du primaire».

Sans fondement

«La requête est futile et sans fondement et une requête en inhabilité devrait être déposée et accordée seulement en cas d’extrême nécessité», a-t-il mentionné.

Le procureur a également rappelé à la Cour qu’il était «lié par un code de déontologie» et qu’une personne «bien informée des procédures judiciaires ne pouvait déceler aucune apparence de partialité».

Dans le cadre de sa décision, le magistrat a rappelé que le rôle du Directeur aux poursuites criminelles et pénales «qui jouit de la présomption d’honnêteté» était de «présenter la preuve» et que celui du juge était de «décider du sort de l’accusé».