Un corps trouvé dans un logement après un début d’incendie

Le corps d’un homme de 69 ans a été retrouvé dans un appartement après un début d’incendie, lundi soir, dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les pompiers ont été appelés vers 21h15 pour un début d’incendie, qui a rapidement été maîtrisé. Toutefois, en pénétrant dans le logement, les pompiers ont trouvé le corps de la victime.

Le SPVM n’était pas en mesure d’indiquer, en fin de soirée, la cause du décès de l’homme, L’une des hypothèses, qui demeure à être confirmée, est qu’il pourrait avoir succombé après avoir inhalé de la fumée.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps pour déterminer la cause exacte du décès, a précisé Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le SPVM.

La cause de l’incendie faisait aussi l’objet d’une enquête. Selon les premières constatations, le brasier serait d’origine accidentelle et non criminelle.