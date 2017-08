Un élan de solidarité sans précédent pour sauver Petite-Vallée

Au moins une trentaine d’artistes québécois, toutes générations confondues, uniront leurs voix, le 10 septembre prochain lors d’un spectacle-bénéfice «grandiose» au Centre Vidéotron, dans le but de reconstruire le théâtre de Petite-Vallée, en Gaspésie, parti en fumée la semaine dernière.

«Ça va être gros, c’est fou raide !» lance d’emblée, au bout du fil, l’organisateur de l’événement, Alan Côté, également directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Selon ce qu’a appris Le Journal, le spectacle, d’une ampleur « jamais vue », réunira notamment Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Kevin Parent, Les Sœurs Boulay, Lisa LeBlanc, Michel Rivard, Richard Séguin, Luc De Larochellière et Mario Pelchat. Et l’imposante brochette d’artistes sera bonifiée au cours des prochains jours, puisque d’autres noms restent à confirmer, selon l’organisateur.

Une conférence de presse est d’ailleurs prévue, jeudi, au Centre Vidéotron, afin d’annoncer les détails entourant ce spectacle d’envergure, qui n’aura lieu qu’un soir.

Selon M. Côté, les billets seront à « prix populaires », soit « autour de 50 dollars ». Tous les profits seront versés au Festival de Petite-Vallée. L’objectif de la campagne de financement sera annoncé aujourd’hui.

Formule simple et «sans pétards»

Même si la formule n’est pas encore déterminée, M. Côté promet un spectacle simple et «organique» qui mettra les voix en valeur et où plusieurs artistes offriront des collaborations «inédites». «Sans faire de mauvais jeu de mots, ce sera dans une ambiance “autour du feu”. Il n’y aura pas de “pataraf” ou de gros pétards, juste des gros noms et des chansons phares», indique celui qui admet que son plus grand défi est de transposer cette ambiance dans un aussi grand espace que le Centre Vidéotron.

C’est l’immense vague de sympathie provenant des artistes eux-mêmes lors de l’incendie du théâtre de la vieille forge qui a poussé M. Côté à se lancer dans ce projet.

«La plupart m’ont écrit personnellement la journée même de l’incendie pour m’offrir leur soutien et m’offrir de participer à un spectacle-bénéfice. La plupart sont passés ici et ont commencé ici», indique l’organisateur, qui est épaulé de Nelson Minville, metteur en scène du spectacle.

Site internet

«Des gars comme [Vincent] Vallières, [Patrice] Michaud, ça représente leurs premiers pas dans le milieu, ici. Ils sont venus avant même d’être connus, pour participer au concours, puis ils sont revenus avec leur band. Nous les avons accompagnés, ces artistes-là», raconte le directeur, qui nomme également spontanément Bernard Adamus, Lisa LeBlanc, Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier, lesquels ont eux aussi fait leurs premières armes sur les planches du théâtre du Festival.

Une page Facebook «Chanter plus fort que le feu», réunissant près de 6000 membres, a également été créée par des sympathisants du Festival dans le but de reconstruire le théâtre le plus rapidement possible.

Un autre site internet sera lancé jeudi, sur lequel des artistes touchés par la cause seront invités à partager du contenu exclusif. « Ce sera un autre moyen de récolter des dons », mentionne M. Côté. L’incendie qui a complètement détruit le théâtre mardi dernier ne résulterait pas d’un geste criminel. Le feu aurait pris naissance à l’extérieur du bâtiment, selon M. Côté.

L’enquête est toujours en cours.

Artistes qui ont confirmé leur présence

Louis-Jean Cormier

Vincent Vallières

Les Sœurs Boulay

Marie-Pierre Arthur

Kevin Parent

Michel Rivard

Richard Séguin

Luc De Larochellière

Mario Pelchat

Patrice Michaud

Lisa LeBlanc