Un héros de 9 ans: il sauve sa mère en flammes

Cynthia Poulin, de Saint-Martin en Beauce, doit la vie à son fils de 9 ans.

Le 9 juillet dernier, alors qu'elle tentait d'allumer un feu de camp avec de l'éthanol, le feu est remonté jusque dans la bouteille qui a explosé.

Alors que son corps est en flammes, c'est avec tout un sang froid que son fils est venu à son secours. Il a ordonné à sa mère de se rouler par terre.

«Il me disait de continuer à me rouler par terre parce qu'il y avait encore du feu sur mes jambes et sur mes bras», explique Mme Poulin, qui nous a contactés via la page Facebook de TVA Nouvelles pour nous partager son histoire.

Ils se sont ensuite rendus à l'intérieur, où le jeune garçon a appelé les secours qui ont tardé à arriver. Il est alors allé chercher ses voisins.

Brûlée à plusieurs endroits au deuxième degré, Cynthia Poulin a été transportée à l'unité des grands brulés à l'Enfant Jésus de Québec. Elle a été plongée dans un coma artificiel pendant deux jours pour lui éviter les douleurs insupportables de ses blessures. Plusieurs semaines après l'accident, elle accumule encore les rendez-vous médicaux avec plusieurs spécialistes. Malgré les greffes de peau, elle conservera des cicatrices toute sa vie.

Récompensé pour sa bravoure

Le jeune Thomas sera honoré ce mardi. Il recevra un certificat de bravoure des mains du député conservateur de Beauce Maxime Bernier.

Aujourd'hui, sa mère est débordante de joie. «Ça ne se décrit pas la fierté qu'on peut avoir. C'est rassurant de savoir que nos enfants savent quoi faire quand il y a des situations d'urgence. Voir que nos enfants sont capables de faire des choses comme ça juste à l'âge de 9 ans c'est vraiment, vraiment une fierté.»