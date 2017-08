Un mort et sept disparus après un séisme en Italie

Un séisme de magnitude 3,6 a touché lundi soir l'île d'Ischia, au large de Naples (sud), provoquant des destructions qui ont fait un mort et sept disparus, ont rapporté les médias italiens.

Une femme est morte à Casamicciola, dans le nord-ouest de la petite île touristique, tuée par des débris tombés d'une église, selon les médias italiens, qui évoquent aussi sept disparus sous une habitation écroulée de la même commune et 25 blessés légers.

La secousse a eu lieu à 20h57 (heure locale), avec un épicentre à 10 km de l'île. Un peu plus d'une heure plus tard, les pompiers ont annoncé sur Twitter avoir enregistré plusieurs écroulements et des édifices endommagés.

L'unique hôpital de l'île a été touché et a dû être en partie évacué.

Les restaurants de l'île étaient bondés et beaucoup de magasins encore ouverts en ce début de soirée d'été lorsqu'un bruit sourd a retenti et que tout s'est mis à trembler, ont raconté plusieurs témoins sur Twitter.

Ce nouveau séisme intervient alors que l'Italie se prépare à célébrer jeudi le premier anniversaire de celui qui avait fait 299 morts à Amatrice et dans les communes voisines dans le centre du pays.

L'île d'Ischia a pour sa part souvent été frappée par des séismes, dont le plus grave remonte à juillet 1883. De magnitude 5,8, il avait fait plus de 2000 morts, dont la famille du philosophe Benedetto Croce, alors âgé de 17 ans et tiré vivant des décombres.