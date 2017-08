Une page Facebook qui s’oppose à La Meute

Une page Facebook nommée «Les loups contre La Meute» a été créée afin de dénoncer les actions du groupe La Meute.

Les cinq administrateurs de la page se sont rassemblés il y a quelques mois afin d’éliminer les discours haineux dans le but d’éduquer et de discuter avec la population.

En faveur des dialogues respectueux et contre les simplifications xénophobes, la page n’a qu’une centaine de mentions «j’aime».

Ce n’est toutefois pas ce qui décourage les administrateurs, qui publient des textes d’informations à propos des migrants et de l’attaque de Charlottesville ces jours-ci.

«L'un des mythes les plus entendus au niveau de l'extrême droite c'est qu'on a plus d'argent pour nourrir nos aînés et nos pauvres mais qu'on donne de l'argent aux immigrants. La réalité c'est qu'on a les moyens de s'occuper de tout le monde. Si on accueille les migrants en région, on va être capable de créer un dialogue plus respectueux», explique Nicolas, l’un des administrateurs de la page Facebook.

Mais se rallier contre La Meute n’est pas de tout repos.

L’administrateur confirme être régulièrement victime d’intimidation. Trente-neuf personnes ont laissé la note d’une étoile sur la page en plus de laisser des commentaires désobligeants.

«Il y a eu aussi des signalements de nos publications qui pourtant sont faits dans le respect. Le groupe La Meute encourage aux dérives dangereuses et il faut surveiller ça. La plupart des personnes qui laissent des insultes sur la page ont affirmé faire partie de La Meute et disent avoir appris beaucoup. On aimerait bien des preuves de ça», continue l’administrateur.

Les loups contre La Meute cherchent maintenant à recruter de nouveaux membres administrateurs.

Également, Ils ne ferment pas la porte à sortir dans les rues un de ces jours pour faire des activités de mobilisation.