28 000 nouveaux étudiants admissibles à 400 $ de rabais

Un nouveau rabais étudiant pour les 26 ans et plus à la Société de transport de Montréal crée une frénésie alors qu’il y a 75 % plus de gens qui demandent une carte étudiante avec photo cette année comparativement aux autres années.

Depuis deux semaines, la Société de transport de Montréal (STM) est prise d’assaut par des étudiants qui souhaitent obtenir leur laissez-passer étudiant avec photo. On estime que 28 000 personnes de plus à Montréal sont admissibles à ce rabais de 36 $ par mois pour prendre le métro et l’autobus.

En juillet dernier, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a dévoilé qu’à partir du 1er septembre, le tarif réduit pour étudiant serait offert à tous les étudiants à temps plein, peu importe leur âge, dans toutes les sociétés de transport du Grand Montréal. Auparavant, seuls les étudiants de 25 ans et moins pouvaient bénéficier de ce rabais.

S’il est encore trop tôt pour évaluer le nombre de cartes supplémentaires qui seront produites cette année, la STM affirme remarquer un achalandage significativement plus important.

«On observe une hausse d’environ 75 % pour l’achalandage au studio entre le 1er et le 13 août versus la même période l’an dernier», a souligné la porte-parole de la STM, Isabelle Tremblay.

Lors des années précédentes, la STM produisait environ 500 cartes étudiantes par jour, en semaine.

La carte opus régulière coûte 83 $ par mois et 46,75 $ au tarif réduit. Ainsi, le tarif réduit représente des économies de quelque 400 $ par année.

Mesures d’atténuation

Afin de désengorger la file d’attente au studio de photo, la STM a mis en place différentes alternatives, dont une tournée des établissements scolaires et l’achat en ligne, qui permettent aux élèves et étudiants de tous les niveaux scolaires d’éviter de se rendre sur place.

Si la tournée Opus dans plus de 140 établissements scolaires est effective depuis bientôt 10 ans, l’achat en ligne est une nouveauté pour trois des quatre universités participantes, soit Concordia, McGill, l’Université de Montréal (incluant ses filiales) et l’École de technologie supérieure (ÉTS).

Les détenteurs de cartes Opus avec photo doivent la renouveler d’ici le 31 octobre au studio de photo à la station Berry-UQAM ou par les différents moyens mis à leur disposition par la STM.