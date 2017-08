Bébé secoué: la gardienne veut un procès devant jury

Stéphanie Frenette, la propriétaire d'une garderie privée, a comparu mardi matin, par avocat interposé, au Palais de justice de Chicoutimi.

L’avocat Julien Boulianne a représenté la femme de 34 ans, qui était absente, pour répondre à une accusation de voies de fait graves infligées sur un enfant de moins de deux ans en février 2017.

«C’est normal à cette étape (absence à une première comparution)», a indiqué Me Boulianne qui a demandé la tenue d’une enquête préliminaire rapide et choisi un procès devant jury pour une infraction punissable d’un maximum de 14 ans de pénitencier.

«Ça fait six mois qu’on lui dit de garder le silence. C’est une situation qui est difficile», a expliqué Me Boulianne qui a prédit la divulgation de plusieurs informations pertinentes en cours de procès.

«Maintenant, il va y avoir des choses qui vont ressortir. Normalement, en défense, on pourrait se contenter de soulever un doute, mais dans ce cas-ci plus particulièrement, on a même l’intention de démontrer l’innocence de notre cliente, puisque depuis le départ, il y a plusieurs personnes qui l’ont considérée coupable», a déclaré l’avocat à la sortie de la salle d’audience.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales responsable de la conduite des procédures, Me Nicole Ouellet, était représentée par une collègue qui a demandé et obtenu une ordonnance de non-publication de tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier la victime.

Famille

L’enfant, pour lequel un diagnostic de syndrome du bébé secoué a été confirmé après son admission à l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi, était présent dans la salle, accompagné des membres de sa famille, une dizaine, qui avaient espéré des informations plus détaillées concernant les procédures judiciaires. Une porte-parole du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels a indiqué que personne de la famille ne commenterait la situation pour le moment.

Par ailleurs, la garderie de l’accusée a été fermée par les autorités responsables de la supervision du réseau, sitôt que l’événement a été rapporté. L’immeuble inoccupé a été vandalisé au cours de l’été, mais aucun lien n’a été fait entre les deux événements, selon l’avocat qui représentait la propriétaire avant le dépôt de l’accusation, Me Dominic Bouchard.