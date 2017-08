Débarquement de Dieppe: des commémorations sous la pluie

C'est sous une pluie battante qu'on a procédé mardi matin, à Ottawa, aux commémorations du débarquement de Dieppe.

La cérémonie visait à clôturer les activités pour souligner le 75e anniversaire du raid.

Le premier ministre Trudeau était à Ottawa et a livré un discours rendant hommage aux courageux soldats qui ont pris part à cette bataille marquante de l’histoire militaire canadienne.

Pendant la fin de semaine, des cérémonies ont aussi eu lieu en Normandie pour souligner aussi le débarquement raté.

Lancé le 19 août 1942, le raid sur Dieppe est considéré comme le premier combat notable mené par les soldats canadiens en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi le raid le plus sanglant pour le Canada.

Plus de 5000 soldats canadiens participaient à l’opération. De ce nombre, plus de 900 y ont été tués et 2000 fait prisonniers par les Allemands.