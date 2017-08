Des jeunes viennent en aide aux victimes de la pyrrhotite

Six jeunes bénévoles ont offert un coup de main plus que bienvenue à des propriétaires de maisons aux prises avec un problème de pyrrhotite à Trois-Rivières.

Bien que les travaux pour refaire la fondation des maisons ne soient pas prévus avant le printemps prochain, les propriétaires doivent déjà préparer leur terrain. «Les premiers travaux, c’est le réaménagement. Il faut sauvegarder nos végétaux», a raconté la propriétaire d’une maison touchée, Lucie Delisle, tandis que des jeunes s’activent autour d’elle, notamment en retirant des pavés.

Ces jeunes font partie d’un programme de volontariat mis de l’avant par le Carrefour jeunesse emploi de Trois-Rivières. Le projet «demande à des jeunes âgés de 18 à 29 ans de s’impliquer de façon volontaire dans diverses causes pour la ville de Trois-Rivières», a expliqué Karine Lemieux, adjointe administrative pour l’organisme.

«J’avais du temps libre cet été et j’ai toujours aimé faire du volontariat ou occuper des emplois qui permettent d’aider les gens», a confié Martine, l’une des jeunes bénévoles. On sent la reconnaissance des gens», a-t-elle ajouté.

Au total, les jeunes ont aidé neuf propriétaires de maison au cours des dernières semaines.

- Avec les informations de Ghislain Morissette