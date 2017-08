Des menaces contre le Centre de prévention de la radicalisation

Des menaces explicites ont été formulées sur les réseaux sociaux contre le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), et le directeur de l’organisme compte porter plainte à la police.

Par exemple, sur une publication traitant de la possible ouverture d’un bureau du Centre à Québec sur la page «Bienvenue aux réfugiés», un internaute a fait référence à l’utilisation d’un bidon d’essence et d’une allumette, «question de bien se marrer».

«On a été à la fois sidérés et étonnés de voir qu’il y a des gens qui disent défendre une cause juste et qui sont prêts à passer à des actes de violence», a déclaré en entrevue sur LCN Herman Deparice-Okomba, directeur du CPRMV.

Le Centre a notamment pour mission de «mettre en place des stratégies concrètes de prévention afin d’agir en amont des phénomènes de radicalisation menant à la violence et de contrecarrer les discours ou les gestes à caractère haineux».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Centre a maille à partir avec cet internaute, qui intervient en utilisant un pseudonyme.

«Cette personne-là a l’habitude de nous écrire et de faire de l’intimidation auprès de nos employés. Cette fois-ci, c’est allé trop loin», soutient M. Deparice-Okomba.

Il dit être en train de regarder les options possibles avec les avocats du CPRMV, mais compte bel et bien porter plainte à la police.

«La violence n’est pas une option au Québec, estime Herman Deparice-Okomba. Aujourd’hui, les Québécois ont la preuve que ces groupes qui disent se défendre contre l’islam radical et l’immigration illégale, leur projet, c’est la violence.»

L’ouverture du bureau de Montréal n’a pas fait de vague, mais la possible implantation à Québec semble en faire tiquer plus d’un.

«C’est simple, c’est parce qu’on dérange, soulève le directeur du centre. On touche les groupes qui sont très actifs à Québec. Ils ne sont pas d’accord avec notre mandat et notre façon de faire. Ça prouve que la violence est rendue très loin dans certaines parties du Québec, où les gens ne tolèrent plus les discours contradictoires.»