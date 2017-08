Emplois les plus recherchés: la technologie domine

Les emplois les plus recherchés à Montréal se retrouvent surtout dans le domaine des technologies, selon un palmarès réalisé par le site d’emploi Indeed.

«Nos données révèlent que les meilleurs emplois à Montréal se trouvent dans les secteurs des technologies et des services professionnels. Six des 10 positions de notre palmarès proviennent de la scène technologique, ce qui est sans surprise pour la métropole», a expliqué Jodi Kasten, directrice générale d’Indeed Canada, dans un communiqué diffusé mardi.

Indeed a effectué un classement des 10 emplois les plus demandés à Montréal en tenant compte de la fréquence des affichages et des salaires offerts. En tête de liste, on retrouve ingénieur de processus de développement et d’exploitation (98 960 $ par année), développeur de bout en bout («full stack», 81 345 $) et directeur de produits (85 905 $).

«Le Québec affiche actuellement l’un des meilleurs taux d’emploi de son histoire, et les chercheurs d’emploi ont le gros bout du bâton», a ajouté Mme Kasten.

Voici les sept autres postes au classement:

- Gestionnaire commercial (81 744 $)

- Directeur des ressources humaines (106 497 $)

- Gestionnaire de solutions (91 080 $)

- Directeur des opérations (85 675 $)

- Développeur Java (78 857 $)

- Chef de projet SAP principal (96 500 $)

- Ingénieur logiciel principal (107 013 $)

Le palmarès a été produit avec des emplois d’au moins 70 000 $ par année et qui ont connu une hausse constante des affichages de 2014 à 2017.