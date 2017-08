«Good Time: une nuit sous tension»: Une nuit avec Robert Pattinson

Le New York des réalisateurs Josh et Benny Safdie est laid, violent, rempli de couleurs agressives et de musique électronique qui l’est tout autant. Leurs personnages sont des paumés, un peu fous, très malsains... et le tout donne un mélange détonnant qui est diantrement intéressant!

Nick (Benny Safdie) est handicapé mental, on l’apprend dès la première scène avec son psychologue. Mais son frère Connie (Robert Pattinson) veille au grain et le sort rapidement du cabinet médical. C’est parce qu’il a une idée en tête, celle de commettre un vol de banque parfait. Enfin presque... Parce que, alors qu’ils ont presque réussi à filer, les deux frères se font repérer par les flics, pourchasser... et Nick finit derrière les barreaux de Ricker’s Island, la prison, de bien mauvaise réputation, de la Grosse pomme. Et comme il n’est pas apte à se défendre, il arrive ce qui doit.

Connie a, comme premier choix, de trouver 10 000 $ pour payer la caution de son frère, l’argent du cambriolage étant inutilisable pour une raison à découvrir au grand écran. Malheureusement pour lui, la femme (Jennifer Jason Leigh) à qui il pensait soutirer la somme ne peut la lui fournir. Qu’à cela ne tienne, il va faire sortir Nick de l’hôpital dans lequel il est traité. Au cours de cette nuit quelque peu mouvementée, Nick commencera à coucher avec une très jeune fille, se retrouvera dans un parc d’amusement fermé, tombera sur une bouteille remplie de LSD, etc.

À un rythme d’enfer, soutenus par une trame sonore dynamique et à l’image des décors criards, les frères Safdie filment leurs personnages à la dérive avec une férocité surprenante, sans pour autant tomber dans le psychodrame. Car ce qui frappe dans «Good Time: une nuit sous tension», c’est l’entrain sous-jacent ainsi qu’une certaine forme d’innocence, un peu à l’image de cette réplique dans laquelle Connie explique qu’il était un chien dans une vie antérieure.

Connie, aidé en cela par la prestation impressionnante de Robert Pattinson qui prouve, une fois de plus, qu’il est un excellent acteur, demeure toujours sympathique, malgré ses défauts, malgré son narcissisme, et on ne peut se défendre de prendre son parti.

Note : 3,5 sur 5