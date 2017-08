Incompréhension après le décès d’un motocycliste à Lévis

Le couple qui accompagnait le motocycliste Luc Dubé, décédé dimanche sur la voie de desserte de l’autoroute 20, s’explique mal ce qui a couté la vie à leur ami quand leurs engins ont été percutés de plein fouet alors qu’ils étaient complètement arrêtés dans le trafic.

Lyne Manningham et son conjoint Benoît Beauchesne roulaient avec leur grand ami Luc Dubé lorsqu’ils ont dû s’immobiliser en raison de la circulation vers 14 h 15 dimanche. C’est à ce moment que le drame s’est joué quand une voiture a happé les trois passionnés.

«C’est tout ce que je peux dire, on était arrêté. Ça a été très rapide», se rappelle la femme qui est de retour à la maison après avoir été hospitalisée pour soigner des blessures mineures. L’impact a été si soudain que les motocyclistes n’ont jamais vraiment compris ce qui s’était passé. «Ce n’est pas facile. Et j’en ai perdu des bouts.»

Enquête en cours

Les policiers s’expliquent mal eux aussi ce qui a bien pu causer l’accident. Alors que tout le monde était à l’arrêt, une femme qui empruntait également la voie de desserte menant à la sortie 314 nord de l’autoroute 20 a happé les deux motos de plein fouet. «La conductrice n’a jamais été capable de s’arrêter et a heurté les motocyclistes», explique le sergent Daniel Thibodeau, porte-parole de la SQ, précisant que l’enquête était toujours en cours.

Cette attente ajoute à la douleur de Lyne Manningham, qui a perdu celui qui était son ex-conjoint et le père de ses deux enfants. «On était arrêtés. On attendait pour rentrer. C’est une personne qui a fait une grosse erreur, mais on ne sait rien. C’est difficile d’être dans le néant», raconte la dame qui attend avec impatience les conclusions de l’enquête.

Dur à accepter

Malgré les ecchymoses et les courbatures, ce ne sont pas les blessures physiques qui font le plus souffrir Lyne Manningham au lendemain de l’accident. Elle et son conjoint s’en tirent miraculeusement dans les circonstances, mais la perte de leur grand ami elle, sera longue à guérir. «Ça va comme quelqu’un qui a été frappé, mais ça va. C’est surtout qu’on a été frappé psychologiquement parce qu’on perd quelqu’un de très important», soupire la motocycliste.