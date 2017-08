La consultation sur le cannabis s’arrête à Rimouski

Le gouvernement du Québec a lancé sa série de consultations publiques sur l'encadrement de la marijuana à Rimouski, mardi.

La tournée de consultation s'arrêtera dans six autres villes à travers la province d'ici le 12 septembre. L’objectif est de donner la parole aux citoyens afin «d'entendre leurs opinions sur les décisions à prendre et à identifier les mesures à mettre en place pour la protection de leur santé» en vue de la légalisation du cannabis, prévue pour le 1er juillet 2018.

Plus d'une trentaine de citoyens se sont déplacés à l'Hôtel Le Navigateur, mardi soir. L'âge minimal pour la vente, l'accès aux mineurs, les points de vente et la prévention étaient au cœur des discussions des participants.

La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, s'est dite satisfaite de la participation des citoyens et des différents points de vue entendus. Elle ne veut pas s'avancer sur de possibles consensus qui auraient pu se dégager des échanges de la soirée afin de ne pas teinter les prochaines consultations.

«Il y a des gens qui vont recueillir l'information qui va nous permettre de bâtir un bon projet de loi-cadre qui va tenir compte des préoccupations de l'ensemble de la population. On va commencer par écouter avant», a expliqué Mme Charlebois.

En après-midi, mardi, la consultation était réservée aux organismes et groupes liés au dossier. Sept de leurs représentants ont pu s’exprimer sur leurs préoccupations et émettre certaines suggestions. Les enjeux de l'âge et de l'encadrement de la vente sont revenus souvent dans les discussions, tout comme sur les mandataires possibles pour la distribution.

Les citoyens peuvent aussi faire part de leur opinion sur l’éventuelle légalisation de la marijuana en remplissant le questionnaire sur le web disponible au encadrementcannabis.qc.ca. Depuis sa mise en ligne lundi matin, près de 4000 personnes ont déjà rempli ce sondage en ligne.

La prochaine consultation se tiendra jeudi à Québec.