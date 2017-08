L'accès au mont Yamaska désormais interdit

Terminé l'accès public au mont Yamaska, en Montérégie. Les quelque 80 propriétaires de terrains privés ont décidé de limiter l'accès à la montagne pour faire cesser les méfaits qui ont été perpétrés dans les dernières semaines sur des résidences privées.

«Beaucoup de fenêtres ont été cassées. Des jeunes sous l'effet de l'alcool sont également entrés par effraction dans quatre ou cinq chalets», a expliqué Martin Plouffe, de l'Association des propriétaires de terrains privés du mont Yamaska.

Les dommages sont évalués à plus de 30 000 $.

En plus de ces méfaits perpétrés, des adeptes de VTT et de motocross circulent illégalement dans la montagne. «Il y a beaucoup de méconnaissance. Les gens pensent que l'accès au mont est public ou municipal, mais non. Il s'agit vraiment de terrains privés», dit Vincent Perron, propriétaire de quelques terrains dans le mont Yamaska.

Le maire de Saint-Paul-d'Abbostford, Robert Vyncke, précise que le mont a toujours été privé. «Les gens n'ont pas accès de nulle part. Ni du côté est, ni du côté sud, et ça n'a jamais été le cas.»

Des caméras de sécurité supplémentaires seront installées dans les prochaines semaines, en bordure de l'accès du chemin Jodoin, mais aussi sur des terrains de quelques propriétaires.

La Ville de Saint-Paul-d'Abbostford souhaite qu'un sentier contrôlé y soit aménagé d'ici deux ans pour permettre un accès public. «Il s’agira d’un parcours qui sera faisable pour les petites familles, mais qui ne sera jamais un mont Saint-Hilaire», précise le maire Vyncke.